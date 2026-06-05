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Haïti : 1,5 million de déplacés, un record historique alors que la violence gagne des zones jusque-là épargnées

Un nombre record de près de 1,5 million de personnes ont été forcées de fuir les violences des gangs en Haïti pour trouver refuge ailleurs dans le pays, a indiqué vendredi une agence des Nations Unies, relevant que plus de la moitié des déplacés sont des femmes et des filles.


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© Nations Unies -
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