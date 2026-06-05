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Déficits spectaculaires et revenus records : les cycles financiers de la FIFA, une stratégie gagnante

par Francois Brouard, Full Professor Accounting and Taxation / Professeur titulaire comptabilité et fiscalité, Sprott School of Business, Carleton University
Grâce à des actifs solides, des réserves financières importantes et une capacité d’investissement soutenue, la FIFA demeure l’une des organisations sportives les plus puissantes au monde.La Conversation


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