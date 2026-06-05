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Observatoire des droits humains

Pourquoi les chimpanzés lancent-ils des pierres sur les mêmes arbres depuis plus de dix ans ? Nous avons voyagé jusqu’en Guinée-Bissau pour le découvrir

par Robyn Nakano, PhD candidate, Great Ape Behaviour (GAB) Lab, University of Victoria
Ammie Kalan, Assistant Professor, Department of Anthropology, University of Victoria
Pour étudier le lancer de pierres en groupe chez les chimpanzés sauvages, les chercheurs se sont rendus au cœur d’une savane boisée, menacée par l’exploitation minière industrielle.La Conversation


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