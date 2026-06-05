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Observatoire des droits humains

Pleut-il davantage en ville qu’à la campagne ? Oui, mais pas autant qu’on ne le croyait

par Shankar Sharma, PhD student, Climate Change Research Centre, UNSW Sydney
Andy Pitman, Director of the ARC Centre of Excellence for Climate Extremes, UNSW Sydney
Jason Evans, Professor, Climate Change Research Centre, UNSW Sydney
Les observations satellitaires suggèrent depuis longtemps qu’il pleut plus souvent au-dessus des villes. Une nouvelle étude révèle toutefois que les progrès des systèmes d’observation expliquent une part non négligeable de cette tendance.La Conversation


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