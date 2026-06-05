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Observatoire des droits humains

Aux États-Unis, le droit à la réparation victime collatérale de la guerre d’Hollywood contre les magnétoscopes

par Oana Godeanu-Kenworthy, Teaching Professor of American Studies, Miami University
Pourquoi est-il parfois plus simple d’acheter un appareil neuf que de le faire réparer ? Pour répondre à cette question, il faut remonter aux années 1980, lorsque l’industrie du cinéma cherchait à empêcher la copie de ses films sur cassette vidéo.La Conversation


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