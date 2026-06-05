Monde. Les gouvernements qui se réunissent à Bonn doivent agir pour le climat

par Amnesty International

Les États qui participent aux négociations climatiques intermédiaires la semaine prochaine à Bonn, en Allemagne, doivent mettre à profit ces discussions pour transformer les engagements climatiques en un programme concret et réalisable, centré sur les droits, en vue de la COP31 de novembre, a déclaré Amnesty International le 5 juin 2026. Ce qui se passera à […] The post Monde. Les gouvernements qui se réunissent à Bonn doivent agir pour le climat appeared first on Amnesty International. ]]>



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