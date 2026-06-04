La crise au Moyen-Orient fait vaciller la sécurité alimentaire mondiale

La flambée des prix de l’énergie et les perturbations des échanges provoquées par la crise au Moyen-Orient commencent à se répercuter sur les pays les plus fragiles, alerte le Programme alimentaire mondial. En Somalie, en Afghanistan et au Sri Lanka, des millions de personnes risquent de basculer dans la faim.



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