Un Casque bleu tué dans le sud du Liban

Un Casque bleu de la Force intérimaire des Nations Unies au Liban (FINUL) est décédé, jeudi 4 juin, après le bombardement la veille de sa position ⁠près de Marjeyoun, dans le sud-est du Liban, ⁠a annoncé jeudi un porte-parole de la mission onusienne.



Lire l'article complet