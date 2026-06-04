Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

L’IA menace les ressources en eau et en énergie

L'ONU estime que l’intelligence artificielle (IA) devrait faire doubler la consommation d’énergie et d’eau des centres de données d’ici 2030, menaçant les ressources naturelles de milliards de personnes alors que les géants de l’IA s’apprêtent à entrer en bourse pour financer leurs investissements colossaux. 


Lire l'article complet

© Nations Unies -
Abonnez-vous à Tolerance.ca


Aussi
~ La crise au Moyen-Orient fait vaciller la sécurité alimentaire mondiale
~ Un Casque bleu tué dans le sud du Liban
~ Chaque année, les aliments insalubres coûtent la vie à 1,5 million de personnes dans le monde
~ En Europe, les défenseurs de l’environnement de plus en plus visés
~ La fusée de Blue Origin a explosé sur son pas de tir. Quelles conséquences pour le programme lunaire Artemis ?
~ Israël : la campagne électorale a déjà commencé
~ Transformer l’école pour préparer les élèves au monde qui vient : les leçons d’une expérience pédagogique
~ Pourquoi transformer ses loisirs en sources de revenus est le prototype de la fausse bonne idée. Et peut même être dangereux
~ Britney Spears, Marie Trintignant, Evan Rachel Wood : ces documentaires qui révèlent la mécanique du contrôle coercitif
~ La frontière entre éveil et sommeil est bien plus floue que l’on ne le pensait : on peut rêver en étant éveillé
Suivez-nous sur ...
Facebook Twitter