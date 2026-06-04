En Europe, les défenseurs de l’environnement de plus en plus visés

En visite à Strasbourg, le responsable de l’ONU en matière de droits humains dénonce la multiplication des poursuites, du harcèlement et des violences visant les défenseurs de l’environnement. Un paradoxe, selon lui, au moment où l’urgence climatique s’aggrave sur le continent européen.



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