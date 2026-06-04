Transformer l’école pour préparer les élèves au monde qui vient : les leçons d’une expérience pédagogique
par Frédérique Alexandre-Bailly, Professeure en management, Centre d’Expertise et de Recherche pour la Transformation de l’Education (CERTE), ESCP Business School
Dans un monde en pleine mutation, il ne s’agit plus tant d’accumuler des savoirs que d’apprendre à apprendre. Mais comment adapter le modèle scolaire actuel pour l’orienter vers ces enjeux complexes ?
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- jeudi 4 juin 2026