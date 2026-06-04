La frontière entre éveil et sommeil est bien plus floue que l’on ne le pensait : on peut rêver en étant éveillé
par Nicolas Decat, Doctorant, Sorbonne Université
Delphine Oudiette, Chercheure en neurosciences cognitives, Inserm
Ce soir, en fermant les yeux dans votre lit, il vous arrivera quelque chose d’étrange. Vous passerez d’une pensée ordinaire à un rêve. Vous ne sauriez dire quand exactement. On imagine que la frontière est nette : éveillé, on pense ; endormi, on rêve. Pourtant, dans notre étude, publiée dans Cell Reports, nous montrons que cette frontière n’existe pas vraiment. On peut rêver avant de s’endormir, et planifier sa journée de demain en plein sommeil.
Pensez à…
Lire l'article complet
© La Conversation
- jeudi 4 juin 2026