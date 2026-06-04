Face au cancer, quand le corps devient étranger, comment sauver l’intimité ?

par Judith Partouche-Sebban, Professeur - Titulaire de la chaire Living Health, membre du département Technology Interaction, strategic Marketing & Customer Experience, PSB Paris School of Business

Alain Toledano, Alain Toledano, cancérologue, Hartmann / Institut Rafaël - professeur affilié au Conservatoire National des Arts et Métiers - Chaire santé intégrative - président de la Société Française d'Oncologie Intégrative, Conservatoire national des arts et métiers (CNAM)

Aymen Ammari, Enseignant-Chercheur en Finance , INSEEC Grande École

Saeedeh Rezaee Vessal, Associate Professor In Marketing, Pôle Léonard de Vinci

Youssef Souak, PhD - Assistant Professeur- INSEEC Business School, INSEEC Grande École