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Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
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Observatoire des droits humains

Face au cancer, quand le corps devient étranger, comment sauver l’intimité ?

par Judith Partouche-Sebban, Professeur - Titulaire de la chaire Living Health, membre du département Technology Interaction, strategic Marketing & Customer Experience, PSB Paris School of Business
Alain Toledano, Alain Toledano, cancérologue, Hartmann / Institut Rafaël - professeur affilié au Conservatoire National des Arts et Métiers - Chaire santé intégrative - président de la Société Française d'Oncologie Intégrative, Conservatoire national des arts et métiers (CNAM)
Aymen Ammari, Enseignant-Chercheur en Finance , INSEEC Grande École
Saeedeh Rezaee Vessal, Associate Professor In Marketing, Pôle Léonard de Vinci
Youssef Souak, PhD - Assistant Professeur- INSEEC Business School, INSEEC Grande École
Le cancer bouleverse le corps et l’esprit, affectant profondément le rapport à l’intime et les relations de couple. Comment s’adaptent les malades ? Quelles sont les stratégies à conseiller ?La Conversation


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