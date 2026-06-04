La Rochelle : derrière la crise des mégabassines, l’héritage des relations entre industrie portuaire et agriculture
par Louise Bernard, Doctorante en sciences de gestion, La Rochelle Université
Marc Gustave, Maître de conférences en sciences de gestion et du management, Nantes Université
Nina Colin, Doctorante, Université de Strasbourg
En France, la contestation des mégabassines met au jour le lien entre agriculture intensive et ports industriels, comme celui de La Pallice, à La Rochelle.
Lire l'article complet
© La Conversation
- jeudi 4 juin 2026