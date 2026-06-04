Sahel : plus de 24 millions de personnes en détresse, l’aide manque de fonds

Des mères qui ne peuvent plus nourrir leurs enfants, des familles contraintes d’abandonner leurs biens pour fuir les violences, des enfants privés d’école depuis des années. Au Sahel, des millions de ménages abordent la saison des pluies au bord du gouffre, alors que l’aide internationale traverse sa plus grave crise de financement depuis une décennie.



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