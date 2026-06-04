Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Sahel : plus de 24 millions de personnes en détresse, l’aide manque de fonds

Des mères qui ne peuvent plus nourrir leurs enfants, des familles contraintes d’abandonner leurs biens pour fuir les violences, des enfants privés d’école depuis des années. Au Sahel, des millions de ménages abordent la saison des pluies au bord du gouffre, alors que l’aide internationale traverse sa plus grave crise de financement depuis une décennie.


Lire l'article complet

© Nations Unies -
Abonnez-vous à Tolerance.ca


Aussi
~ La Rochelle : derrière la crise des mégabassines, l’héritage des relations entre industrie portuaire et agriculture
~ Coupe du monde 2026 : une nouvelle ère pour le football africain
~ Passage de la vie terrestre à aquatique : un nouveau fossile éclaire l’évolution des dents des premiers cétacés
~ Au Liban, Israël parti pour reproduire les erreurs du passé
~ Le regroupement de crédits : un révélateur des disparités contemporaines en matière de « maîtrise de son destin »
~ « Vieux » et fiers de l’être : retourner le stigmate pour se faire entendre !
~ Dans la peau des décideurs : en Colombie, un jeu de rôle pour comprendre les arbitrages de la transition énergétique
~ Accusations d’agressions sexuelles : pourquoi certains fans resteront toujours fidèles à leur idole
~ Renforcement de l'autoritarisme en Azerbaïdjan par le biais de l'instauration d'une dynastie
~ L'invasion de grande ampleur de l'Ukraine par la Russie dure désormais depuis 1 462 jours. 48 mois. 4 ans.
Suivez-nous sur ...
Facebook Twitter