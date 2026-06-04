Ebola en RDC et en Ouganda : huit guérisons soulignent l’importance du dépistage précoce

Alors que l’épidémie conserve une « longueur d’avance », le chef de l’agence sanitaire mondiale de l’ONU (OMS) rappelle que six personnes en République démocratique du Congo (RDC) et deux en Ouganda se sont rétablies. Une preuve, selon lui, que l’on peut survivre à Ebola grâce à un accès rapide aux soins dès les premiers symptômes.



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