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Le Kirghizstan fait son entrée dans un Conseil de sécurité sous haute tension

Le Kirghizstan siégera pour la première fois de son histoire au Conseil de sécurité des Nations Unies. À l’issue d’un scrutin serré organisé mercredi à l’Assemblée générale, la république d’Asie centrale a décroché le siège réservé au groupe Asie-Pacifique, devançant les Philippines après quatre tours de vote.


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© Nations Unies -
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