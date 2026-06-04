Le Kirghizstan fait son entrée dans un Conseil de sécurité sous haute tension

Le Kirghizstan siégera pour la première fois de son histoire au Conseil de sécurité des Nations Unies. À l’issue d’un scrutin serré organisé mercredi à l’Assemblée générale, la république d’Asie centrale a décroché le siège réservé au groupe Asie-Pacifique, devançant les Philippines après quatre tours de vote.



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