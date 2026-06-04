Liban : les femmes enceintes premières victimes de la nouvelle vague de déplacements

Plus de 13 000 femmes enceintes figurent parmi les personnes déplacées par la reprise des hostilités au Liban, a alerté mardi le Fonds des Nations Unies pour la population (UNFPA), qui s'inquiète des risques croissants auxquels sont confrontées les femmes et les filles.



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