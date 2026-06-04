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Coupe du monde 2026 : une nouvelle ère pour le football africain

par Wycliffe W. Njororai Simiyu, Professor and Chair of Allied Health Studies, Stephen F. Austin State University
La Coupe du monde de football masculin de 2026 marque un tournant majeur dans le paysage footballistique mondial. La décision d'élargir la phase finale du tournoi de 32 à 48 équipes a considérablement profité à la Confédération africaine de football (CAF).

En 2018 et 2022, l'Afrique était représentée par cinq nations ; cette année, un nombre…La Conversation


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