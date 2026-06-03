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Chine. L’interdiction cruelle faite aux Mères de Tiananmen d’aller se recueillir au cimetière témoigne d’un durcissement de la répression

par Amnesty International
En réaction aux informations selon lesquelles les autorités chinoises interdisent aux mères des manifestant·e·s tués lors de la répression de Tiananmen en 1989 de se rendre sur la tombe de leurs proches à l’occasion de l’anniversaire, cette semaine, de cette tragédie, Sarah Brooks, directrice régionale adjointe à Amnesty International, a déclaré : « Interdire aux familles des […] The post Chine. L’interdiction cruelle faite aux Mères de Tiananmen d’aller se recueillir au cimetière témoigne d’un durcissement de la répression appeared first on Amnesty International. ]]>


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