D'une terre aride à une forêt prospère : l'histoire de l'Institut Terra fondé par le photographe Sebastião Salgado au Brésil

par Clément Blavet

Fondé par le célèbre photographe, l'Institut Terra a transformé les terres dévastés du Brésil en forêts prospères : 7 millions d'arbres ont été plantés, 2 068 sources naturelles ont été restaurées et plus de 88 000 personnes ont été sensibilisées à une conservation durable.



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