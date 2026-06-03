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Le Népal devient le pays d'Asie du Sud le plus cher pour faire son plein alors que la guerre des États-Unis contre l'Iran fait flamber les prix à la pompe

par Clément Blavet
La hausse des prix du carburant liée au conflit en cours en Asie occidentale affecte déjà les consommateurs népalais et devrait bientôt se répercuter sur le prix des produits alimentaires, sur celui des transports et celui des biens de premières nécessités.


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