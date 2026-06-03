Gaza : l’ONU condamne les attaques répétées d’Israël contre les forces de police

Le bureau du Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l’homme HCDH) dans les territoires palestiniens occupés (TPO) condamne les « attaques répétées » des forces israéliennes visant la police à Gaza. Depuis le début de l’année, au moins douze frappes ont fait près de 53 morts civils, dont 35 policiers, cinq garçons et une femme.



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