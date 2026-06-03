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Observatoire des droits humains

Les fondations philanthropiques négligent le financement des personnes handicapées

par Diane Alalouf-Hall, Docteure en sociologie, Université du Québec à Montréal (UQAM)
Diane Morin, Professeure, Université du Québec à Montréal (UQAM)
Jean-Marc Fontan, Professeur titulaire, Université du Québec à Montréal (UQAM)
Le handicap est encore largement considéré comme une « responsabilité de l’État », contrairement à la petite enfance, à la santé maternelle ou à la lutte contre la pauvreté, mieux intégrées aux priorités des fondations philanthropiques.

Malgré une décennie de discours utiles sur l’équité, la diversité et l’inclusion, le handicap reste malheureusement largement invisibilisé et sous-financé. Menée par le PhiLab avec plusieurs…La Conversation


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