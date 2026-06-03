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Observatoire des droits humains

Angine de poitrine : pourquoi on aime une musique qu’on ne comprend pas vraiment

par Oliver Serrano León, Director y profesor del Máster de Psicología General Sanitaria, Universidad Europea
On tombe sur la vidéo presque par hasard. À l’écran apparaissent deux personnages masqués, dont l’esthétique oscille entre l’artisanal, l’absurde et l’inquiétant. Ils commencent à jouer. La guitare ne sonne pas comme on s’y attendrait. Certaines notes semblent se loger « entre » les notes que nous connaissons. La batterie avance avec précision, mais pas toujours sur des chemins prévisibles. La première réaction est la perplexité. La deuxième, la curiosité. Et, avant même de l’avoir décidé, on continue à regarder.


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