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Observatoire des droits humains

Au Liban, Israël parti pour reproduire les erreurs du passé

par Asher Kaufman, Professor of History and Peace Studies, University of Notre Dame
Incapable de vaincre l’Iran, Israël se concentre sur le Hezbollah, mais les leçons du passé rappellent à quel point l’occupation du sud du Liban est un exercice périlleux.La Conversation


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