Le regroupement de crédits : un révélateur des disparités contemporaines en matière de « maîtrise de son destin »

par Gaëtan Mangin, Enseignant contractuel en sociologie à l'Université d'Artois, rattaché à l'UMR LEM 9221, Université Bourgogne Europe

Hervé Marchal, Professeur des universités en sociologie, Université Bourgogne Europe