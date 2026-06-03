Le regroupement de crédits : un révélateur des disparités contemporaines en matière de « maîtrise de son destin »
par Gaëtan Mangin, Enseignant contractuel en sociologie à l'Université d'Artois, rattaché à l'UMR LEM 9221, Université Bourgogne Europe
Hervé Marchal, Professeur des universités en sociologie, Université Bourgogne Europe
Qui sont les ménages ayant recours au regroupement de crédits ? Loin des idées reçues, une étude révèle trois situations types.
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- mercredi 3 juin 2026