Dans la peau des décideurs : en Colombie, un jeu de rôle pour comprendre les arbitrages de la transition énergétique
par Annabelle Moreau Santos, Chargée de projets de recherche médiation scientifique, Agence Française de Développement (AFD)
Antoine Godin, Économiste-modélisateur, Agence Française de Développement (AFD)
Comment anticiper les compromis et les blocages de la transition énergétique ? En Colombie, un jeu de rôle développé par des chercheurs propose une mise en situation immersive.
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- mercredi 3 juin 2026