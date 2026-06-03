Dans la peau des décideurs : en Colombie, un jeu de rôle pour comprendre les arbitrages de la transition énergétique

par Annabelle Moreau Santos, Chargée de projets de recherche médiation scientifique, Agence Française de Développement (AFD)

Antoine Godin, Économiste-modélisateur, Agence Française de Développement (AFD)