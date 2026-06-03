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Observatoire des droits humains

Renforcement de l'autoritarisme en Azerbaïdjan par le biais de l'instauration d'une dynastie

par Louise Jouveshomme
Les médias azerbaïdjanais atténuent les méthodes brutales et autoritaires du régime en les contrebalançant avec des images de la famille présidentielle durant ses activités privées, religieuses et caritatives.


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