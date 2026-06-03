Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Crise au Moyen-Orient : l’explosion des coûts de transport met l’aide aux enfants en péril

Près de 100 jours après la dernière escalade au Moyen-Orient, la crise continue de secouer le monde. L’UNICEF alerte sur la hausse des coûts de transport qui paralyse l’acheminement de fournitures vitales pour les enfants. La congestion persistante des chaînes d’approvisionnement humanitaires menace désormais l’accès à l’aide pour les enfants à l’échelle mondiale.


Lire l'article complet

© Nations Unies -
Abonnez-vous à Tolerance.ca


Aussi
~ Les fondations philanthropiques négligent le financement des personnes handicapées
~ Angine de poitrine : pourquoi on aime une musique qu’on ne comprend pas vraiment
~ Passage de la vie terrestre à aquatique : un nouveau fossile éclaire l’évolution des dents des premiers cétacés
~ Au Liban, Israël parti pour reproduire les erreurs du passé
~ Le regroupement de crédits : un révélateur des disparités contemporaines en matière de « maîtrise de son destin »
~ « Vieux » et fiers de l’être : retourner le stigmate pour se faire entendre !
~ Dans la peau des décideurs : en Colombie, un jeu de rôle pour comprendre les arbitrages de la transition énergétique
~ Accusations d’agressions sexuelles : pourquoi certains fans resteront toujours fidèles à leur idole
~ Renforcement de l'autoritarisme en Azerbaïdjan par le biais de l'instauration d'une dynastie
~ L'invasion de grande ampleur de l'Ukraine par la Russie dure désormais depuis 1 462 jours. 48 mois. 4 ans.
Suivez-nous sur ...
Facebook Twitter