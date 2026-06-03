Crise au Moyen-Orient : l’explosion des coûts de transport met l’aide aux enfants en péril

Près de 100 jours après la dernière escalade au Moyen-Orient, la crise continue de secouer le monde. L’UNICEF alerte sur la hausse des coûts de transport qui paralyse l’acheminement de fournitures vitales pour les enfants. La congestion persistante des chaînes d’approvisionnement humanitaires menace désormais l’accès à l’aide pour les enfants à l’échelle mondiale.



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