Assemblée générale : le Bangladais Khalilur Rahman élu président de la 81e session

Le ministre bangladais des Affaires étrangères, Khalilur Rahman, a été élu président de la 81e session de l’Assemblée générale des Nations Unies, mardi, à l’issue d’un scrutin serré face au Chypriote Andreas Kakouris. Son mandat d’un an débutera le 8 septembre prochain, dans un contexte marqué par de multiples crises internationales, les efforts de réforme de l’ONU et la désignation du successeur du Secrétaire général António Guterres.



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