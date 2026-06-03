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Observatoire des droits humains

À la CGT, une écologie née dans l’usine

par Mathilde Rutkowski, Doctorante, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne
Quelle vision de l’écologie trouve-t-on au sein de la centrale syndicale qui se réunit du 1er au 5 juin 2026 pour son 54ᵉ congrès à Tours ?La Conversation


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