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Maria Montessori et les « silences » de l’histoire : ces pédagogues oubliées qui ont changé l’école

par Sébastien-Akira Alix, Professeur des universités en sciences de l'éducation et de la formation, Université Paris-Est Créteil Val de Marne (UPEC)
Surreprésentées dans les salles de classe, les enseignantes ont été oubliées par l’histoire : qui sont ces pionnières de la pédagogie qui ont contribué à créer l’école que nous connaissons aujourd’hui ?La Conversation


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