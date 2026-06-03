Pourquoi l’Irlande du début du Moyen Âge avait-elle des lois sur les abeilles ?
par Chris Doyle, Lecturer in Ancient and Medieval History, University of Galway
Au début du Moyen Âge, l’Irlande disposait d’un ensemble de lois très détaillées, le Bechbretha (« jugements sur les abeilles »), qui réglementait la propriété des ruches, les dégâts causés par les abeilles et les indemnisations correspondantes. Les abeilles, considérées comme un bétail précieux, bénéficiaient d’une protection juridique en raison de leur importance économique pour la production de miel, de cire, de boissons et de remèdes.
À qui appartient un essaim d’abeilles ? Et que se passe-t-il lorsqu’il s’égare sur le terrain d’un voisin ? Au début du Moyen…
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- mercredi 3 juin 2026