Belgique. Amnesty International se joint à la plainte déposée contre FedEx pour des cas de transit illégal d’armes vers Israël

par Amnesty International

Mercredi 3 juin, Amnesty International a ajouté son nom à une plainte déposée contre FedEx Belgique, au sujet du transit illégal d’armes, notamment des composants destinés à des avions de combat F-35, largement utilisés dans le génocide en cours contre la population palestinienne dans la bande de Gaza occupée. L’organisation de défense des droits humains a […] The post Belgique. Amnesty International se joint à la plainte déposée contre FedEx pour des cas de transit illégal d’armes vers Israël appeared first on Amnesty International. ]]>



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