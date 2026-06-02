Liban : des frappes contre des hôpitaux privent des patients de soins intensifs

Alors que les affrontements entre le Hezbollah et l’armée israélienne se poursuivent au sud du Liban, l’agence sanitaire mondiale de l’ONU (OMS) vérifie des informations faisant état de frappes contre un hôpital de Tyr lundi, au moment où les attaques contre les structures de santé se multiplient dans le pays.



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