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Observatoire des droits humains

Désinformation : sommes-nous tous manipulés ?

par Laurent Bainier, Directeur de la rédaction The Conversation France, The Conversation
Sommes-nous vraiment libres de nos opinions, ou nos choix sont-ils façonnés à notre insu par des stratégies d’influence toujours plus sophistiquées ?La Conversation


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