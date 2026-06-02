« Enhanced Games » : mais où est vraiment le problème ?

par Thierry Ménissier, Professeur de philosophie politique, Université Grenoble Alpes (UGA)

Fabien Ohl, Professeur de sociologie, sciences du sport, faculté des sciences sociales et politiques, Université de Lausanne

Patrick Trabal, Professeur de Sociologie et Sciences et techniques des activités physiques et sportives, Université Paris Nanterre