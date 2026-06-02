« Enhanced Games » : mais où est vraiment le problème ?
par Thierry Ménissier, Professeur de philosophie politique, Université Grenoble Alpes (UGA)
Fabien Ohl, Professeur de sociologie, sciences du sport, faculté des sciences sociales et politiques, Université de Lausanne
Patrick Trabal, Professeur de Sociologie et Sciences et techniques des activités physiques et sportives, Université Paris Nanterre
Les « Enhanced Games » se sont terminés le 24 mai 2026, sans la moisson de médailles annoncée. L’occasion de s’interroger sur ce que représente réellement cet événement, sans céder à la panique morale.
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- mardi 2 juin 2026