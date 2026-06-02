Et si on s’inspirait de la gouvernance de l’eau pour améliorer la gestion des déchets ?

par Mathieu Durand, Professeur des Universités en Aménagement et urbanisme, Chercheur au laboratoire ESO-CNRS. Co-responsable Master MIDEC (Déchets et économie circulaire). Directeur-adjoint du GDR CNRS Déchets Valeurs et Sociétés. Co-responsable de l'axe SHS du PEPR Recyclage, Le Mans Université

Pierre Desvaux, Chercheur, Centre national de la recherche scientifique (CNRS)

Rémy Dufal, Maître de conférence en droit public - Directeur adjoint de l'Institut de droit de l'environnement (EVS, UMR 5600), Université Jean Moulin Lyon 3

Vincent Jourdain, Maître de conférences