Et si on s’inspirait de la gouvernance de l’eau pour améliorer la gestion des déchets ?
par Mathieu Durand, Professeur des Universités en Aménagement et urbanisme, Chercheur au laboratoire ESO-CNRS. Co-responsable Master MIDEC (Déchets et économie circulaire). Directeur-adjoint du GDR CNRS Déchets Valeurs et Sociétés. Co-responsable de l'axe SHS du PEPR Recyclage, Le Mans Université
Pierre Desvaux, Chercheur, Centre national de la recherche scientifique (CNRS)
Rémy Dufal, Maître de conférence en droit public - Directeur adjoint de l'Institut de droit de l'environnement (EVS, UMR 5600), Université Jean Moulin Lyon 3
Vincent Jourdain, Maître de conférences
Par ses méthodes de gouvernance plus représentatives, le modèle de la gestion de l’eau pourrait aider à répondre aux difficultés que rencontre celle des déchets avec la responsabilité élargie du producteur, ou REP.
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- mardi 2 juin 2026