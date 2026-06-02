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L’IA ne menace pas de la même manière tous les emplois. Elle risque de reproduire les discriminations existantes

par Ulrike Schuerkens, Professeure des Universités en sociologie et anthropologie sociale, Université Rennes 2
Entre IA et emploi, la relation est loin d’être aussi évidente que le prétendent certains discours simplistes. La question des discriminations doit aussi être posée.La Conversation


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