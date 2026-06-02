Contre les oppressions subies par les femmes, décoloniser le féminisme
par Serene J. Khader, Professeure de philosophie et d’études de genre, CUNY Graduate Center
Manon Garcia, Professeure de philosophie, Goethe University Frankfurt am Main
La philosophe états-unienne Serene J. Khader dénonce un « féminisme missionnaire » occidental qui entend « sauver » les femmes des Sud. Une analyse introduite et traduite en français par Manon Garcia.
Lire l'article complet
© La Conversation
- mardi 2 juin 2026