Pourquoi jouer au tennis à Roland-Garros ou en amateur sous 35 °C est un défi physiologique
par Joffrey Zoll, MCU-PH en physiologie, faculté de médecine, Université de Strasbourg
Victor Frumholz, Etudiant en biologie/Stagiaire au CRBS à Strasbourg, University of South Alabama
Au tennis, comment les athlètes s’adaptent-ils aux températures élevées ? Et quelles précautions les amateurs, moins préparés, doivent-ils prendre pour limiter les risques ? On fait le point.
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- mardi 2 juin 2026