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Égypte : Les personnes handicapées face à des obstacles dans le monde du travail

par Human Rights Watch
Click to expand Image Un homme atteint d'un handicap physique soudait une pièce métallique d’un fauteuil roulant dans un atelier au Caire, en Égypte, le 8 août 2017 ; cet atelier fabrique divers produits de mobilité pour des personnes handicapées vivant dans des quartiers défavorisés de la capitale.  © 2017 Mohamed Abd El Ghany/Reuters (Beyrouth, 2 juin 2026) – Les personnes handicapées en Égypte sont confrontées à des entraves systémiques à leur droit au travail, liées a l’insuffisante mise en œuvre de la loi de 2018 sur les droits des personnes handicapées, a déclaré aujourd’hui…


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© Human Rights Watch -
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