Ukraine : au Conseil de sécurité, l’ONU appelle à enrayer l’escalade des hostilités

Le Conseil de sécurité s’est réuni lundi après-midi à la demande de la Roumanie pour examiner l’intrusion présumée d’un drone russe transportant des explosifs dans son espace aérien dans la nuit du 28 au 29 mai. La demande avait été soutenue par les membres européens du Conseil. Le Département des affaires politiques et de la consolidation de la paix des Nations Unies (DPPA) a présenté un exposé aux États membres. Suivez le compte rendu des discussions grâce à l’équipe de la Section de la couverture des réunions des Nations Unies.



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