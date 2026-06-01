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Liban : la peur et l’incertitude s’intensifient alors que des milliers fuient Beyrouth et que le sud du pays s’embrase

Des milliers de personnes fuient la banlieue sud de Beyrouth après de nouvelles menaces de frappes israéliennes, tandis que le Conseil de sécurité doit se réunir en urgence à la demande de la France face à l’aggravation des combats dans le sud du Liban.


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