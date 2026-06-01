EN DIRECT - Le Conseil de sécurité examine les répercussions d’une présumée incursion de drone russe en Roumanie

Le Conseil de sécurité doit se réunir lundi après-midi à la demande de la Roumanie pour examiner une intrusion présumée d’un drone russe transportant des explosifs dans son espace aérien dans la nuit du 28 au 29 mai. La demande a été soutenue par les membres européens du Conseil. Le Secrétaire général de l’ONU, António Guterres, doit informer les États membres.



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