EN DIRECT - Le Conseil de sécurité réunit d'urgence alors qu’Israël intensifie ses opérations militaires au Liban

Le Conseil de sécurité doit se réunir en urgence ce lundi à la demande de la France face à l’aggravation des combats dans le sud du Liban, malgré un cessez-le-feu entre Israël et le Liban prolongé à plusieurs reprises depuis avril. La réunion intervient notamment après l’annonce par Israël de la prise de la forteresse de Beaufort, dans la guerre qui l'oppose au Hezbollah. Suivez les discussions en direct grâce à l'équipe de la Section de la couverture des réunions des Nations Unies.



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