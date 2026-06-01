Rendre le numérique accessible aux personnes déficientes visuelles : un enjeu à la croisée de la psychologie et de la cybersécurité

par Nicolas Louveton, Enseignant-chercheur en psychologie et ergonomie cognitive, Université de Poitiers

Cassandre Simon, Ingénieure de Recherche en Interaction Humain-Machine, Université de Poitiers