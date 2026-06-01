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Observatoire des droits humains

Rendre le numérique accessible aux personnes déficientes visuelles : un enjeu à la croisée de la psychologie et de la cybersécurité

par Nicolas Louveton, Enseignant-chercheur en psychologie et ergonomie cognitive, Université de Poitiers
Cassandre Simon, Ingénieure de Recherche en Interaction Humain-Machine, Université de Poitiers
Pour les personnes porteuses de déficiences visuelles, utiliser un mot de passe ou d’autres types d’authentification peut représenter un obstacle insurmontable, alors que les services numériques deviennent incontournables.La Conversation


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