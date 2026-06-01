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Observatoire des droits humains

La langue française dans les anciennes colonies de la France : quelle histoire, quel présent, quel avenir ?

par Roger K. Koudé, Titulaire de la Chaire UNESCO « Mémoire, Cultures et Interculturalité » Professeur de Droit international à l’Institut des droits de l’homme de Lyon (IDHL) Université Catholique de Lyon, UCLy (Lyon Catholic University)
L’adoption du français comme langue officielle par les anciennes colonies répondait à des considérations à la fois stratégiques, politiques et universalistes.La Conversation


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