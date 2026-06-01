La rhétorique politique, plus que la logistique, explique de nombreuses perturbations des chaînes d’approvisionnement
par Azusa Nakamura, Assistant Professor, Neoma Business School
Aneesh Datar, Professeur assistant au département Stratégie et Entrepreneuriat, Neoma Business School
Antony Paulraj, https://neoma-bs.fr/professeurs/paulraj-antony, Neoma Business School
Chandrasekararao Seepana, Lecturer in Digital Business and Analytics, University of Bristol
Par l’incertitude qu’ils font peser sur les marchés, les leaders populistes ont tendance à pousser les entreprises à se retirer de leurs pays, ce qui fragilise les chaînes d’approvisionnement.
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- lundi 1er juin 2026